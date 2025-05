Acidente entre carro e Hilux mata duas pessoas na BR-262, em Três Lagoas

Cláudia Moraes e Edson Nunes, morreram em um grave acidente de trânsito, no final da noite deste domingo (11), na BR-262, em Três Lagoas, após a colisão entre o carro que eles estavam e em uma caminhonete Toyota Hilux.

O casal estava num Chevrolet Cobalt, acompanhado da filha, socorrida em estado grave. O condutor da caminhonete também foi socorrido, mas o estado de saúde não foi informado até o momento. Ambos foram levados para o Hospital Auxiliadora.

Na Hilux ainda estavam mais duas pessoas, porém, elas saíram ilesas da colisão.

Segundo o site RCN 67, o casal e a filha estavam seguindo com o veículo no sentido de Água Clara para Três Lagoas, quando devido à forte chuva, o carro teria aquaplanado e invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com a caminhonete.

O Cobalt, com o impacto, ficou completamente destruído, enquanto a caminhonete ficou tombada nas margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como Polícia Civil e a Polícia Científica.

