Acidente entre carro e moto deixa casal em estado grave em São Gabriel do Oeste

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um picape Fiat Strada deixou um casal em estado grave, no final da tarde deste domingo (17), na rodovia MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro. A identificação das vítimas não foi divulgada, mas familiares nas redes sociais pediram oração para os dois jovens, que são namorados.

Informações iniciais apontam que o condutor da motocicleta precisou ser transferido para Campo Grande em decorrência do seu estado de saúde, considerado gravíssimo. A jovem, que estava na garupa, permaneceu internada em um hospital da cidade com um grave ferimento no tornozelo.

Segundo informações do portal 'A Rota da Notícia', o acidente teria acontecido em virtude uma manobra malsucedida feita pelo condutor da motocicleta e o motorista da picape, não teria tido tempo hábil para desviar, ocasionando a colisão entre os veículos.

O motorista do veículo não sofreu ferimentos, mas houve danos materiais na parte da frente do veículo.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e realizaram o transporte das vítimas.

Além dos militares, a Polícia Militar também esteve atuando na ocorrência.

