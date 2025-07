Acidente entre carro e vacas mata bebê de 5 meses na MS-430, em São Gabriel

Interior Motorista é preso com 450 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

A mãe de Rian seguiu para Campo Grande, devido ao estado de saúde, enquanto o pai do bebê, permaneceu em São Gabriel do Oeste, onde segue recebendo tratamento médico.

Antes da chegada do socorro, populares que passavam pelo local, ajudaram no resgate e posteriormente, o casal foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros.

Conforme o site Idest, todos estavam em um veículo Fiat Uno e o pai, de 35 anos, seguia pela rodovia, quando dois animais apareceram no meio da pista e ele não teve tempo de desviar, ocasionando a colisão.

Ele chegou a ser socorrido e seria encaminhado no sistema vaga zero para Campo Grande, acompanhado da mãe, de 42 anos, que está em estado grave, mas o bebê não resistiu.

Bebê, de 5 meses, identificado como Rian Rafael Maia Matos, morreu após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito que sofreu junto da família na noite desta terça-feira (8), na MS-430, em São Gabriel do Oeste.

