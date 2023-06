Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carros em Anaurilândia

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio, durante a segunda-feira (12), deixou pelo menos cinco pessoas feridas no Assentamento Barreiro, no município de Anaurilândia - a 374 quilômetros de Campo Grande.

Em um dos veículos, uma Fiat Strada estava duas pessoas e no Fiat Siena, estavam três ocupantes, todos eles sendo resgatados e encaminhados para o Hospital Municipal.

Conforme o site Jornal da Nova, a dinâmica do acidente continua sendo apurada pelas autoridades, mas a cena ficou prejudicada, pois um dos veículos teria sido removido do local.

A Polícia Militar foi informada que o Fiat Siena havia sido retirado por populares.

A colisão resultou em ferimentos leves nas cinco pessoas, como informado pelo site local.

