Acidente entre dois caminhões deixa trânsito lento na BR-262, em Três Lagoas

No início da manhã desta terça-feira (4), dois caminhões colidiram frontalmente na BR-262, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, e deixaram o trânsito bastante lento na região.

As primeiras informações, segundo a Rádio Caçula, apontam que um dos condutores teria perdido o controle da direção, provocando a batida.

Apesar do impacto frontal, nenhum dos motoristas sofreram ferimentos graves, apenas lesões consideradas leves. O Corpo de Bombeiros atendeu as duas vítimas.

Com o acidente, uma das carretas ficou bastante danificada. O trânsito é lento e há registro de longo congestionamento na rodovia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também