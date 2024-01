Acidente entre dois veículos mata adolescente na BR-060

Uma jovem, de 16 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (29), após ser socorrida com vida de um acidente que aconteceu no fim da tarde desse domingo na BR-060, em Sidrolândia, município que fica a 70 km de Campo Grande.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, apenas que eram dois veículos, um Hyundai Creta e um Fox Volkswagen, em que a menina estava. As primeiras informações eram de que havia três vítimas.

Conforme o registro policial, a menina teve politraumatismo (diversas fraturas) e um edema cerebral. Assim que uma unidade de resgate chegou no local, encaminharam a jovem para o hospital da cidade e em seguida para a Capital, em vaga zero, devido à gravidade do acidente.

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também