Acidente entre e carro deixa idoso com fratura exposta em Três Lagoas

Idoso, de 75 anos, foi socorrido com uma fratura exposta na noite deste domingo (20), após sofrer um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que conduzia e um veículo de passeio, no cruzamento da Avenida Eloy Chaves com a rua Manoel Ferreira da Rocha, em Três Lagoas.

O carro, um Honda City, estava sendo conduzido por um homem, que relatou as autoridades que seguia pela avenida e ao passar pelo cruzamento, foi surpreendido pelo idoso na motocicleta.

Segundo o site 24H News MS, o motorista do carro alegou que o motociclista furou a preferencial e diante dessa manobra, não conseguiu evita a colisão.

Devido ao impacto, o idoso foi lançado no asfalto e sofreu uma fratura exposta na perna direita, além de escoriações pelo corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o atendimento e encaminhou a vítima para um hospital particular.

A motocicleta da vítima, uma Honda Biz, parou cerca de 20 metros após a colisão. O condutor do veículo permaneceu no local e prestou auxílio à vítima, assim como esclareceu as circunstâncias para a Polícia Militar.

