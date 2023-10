Acidente entre moto e ônibus termina com casal morto em Maracaju

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus terminou com a morte de Andréia Ratier Martins, de 41 anos, e Jean Carlo Carvalho de Azevedo, de 46, na madrugada deste sábado (7), em Maracaju.

Conforme o portal Dourados News, o casal estava em uma Biz quando, no cruzamento entre as ruas Pereira do Lago com a Comandante Camisão, na região central da cidade, a moto acabou colidindo contra um ônibus.

A moto ficou presa embaixo do ônibus e foi arrastada por cerca de 30 metros antes do veículo parar.

O socorro chegou a ser acionado, mas Andréia faleceu no local, antes mesmo de ser resgatada. Jean foi resgatado com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no pronto socorro.

Ainda não se sabe as causas do acidente, porém, informações iniciais apontam que o piloto da motocicleta não respeitou uma placa de Pare.

Deixe seu Comentário

Leia Também