Acidente entre motos mata dois homens na MS-156, em Itaporã

Dois motociclistas morreram durante a noite desta quarta-feira (30), em um grave acidente de trânsito na rodovia MS-157, no trecho que compreende os distritos de Montese e Piraporã, em Itaporã.

As duas vítimas foram identificadas como Antônio Domingos Alves, de 60 anos, e Silvio Pereira, de 42 anos.

Não há informações ainda sobre o que teria provocado o acidente, tampouco a dinâmica do mesmo. As autoridades trabalham para tentar elucidar a situação que levou a colisão entre as motos.

Em decorrência da batida, Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já Silvio, chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital de Itaporã, contudo, também não resistiu e faleceu pouco depois.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

