Acidente entre ônibus com alunos e Gol deixa dois feridos na BR-376, em Vicentina

No início da noite desta quarta-feira (12), um ônibus que transporte estudantes para uma faculdade de Dourados, acabou se acidentando contra um Volkswagen Gol na BR-376, em Vicentina - a 247 quilômetros de Campo Grande.

Pelo menos duas pessoas que estavam no veículo de passeio sofreram ferimentos leves, mas foram encaminhadas para o hospital Maria dos Santos Bastos.

Devido ao impacto, a frente do Gol ficou totalmente destruída. Nenhum aluno que estava no ônibus ficou ferido, no entanto, ficaram assustados com o acidente.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estiveram atendendo a ocorrência.

