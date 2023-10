Acidente entre veículos deixa cinco pessoas feridas na BR-267, em Guia Lopes

Pelo menos cinco pessoas foram socorridas durante a tarde desta quinta-feira (12), após um acidente envolvendo uma Mitsubishi Pajero e um Chevrolet Sonic, na BR-267, em Guia Lopes da Laguna - a 232 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas foram socorridas por viaturas da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), pois as equipes do Corpo de Bombeiros atuavam em um acidente com óbito na mesma rodovia, mas na região de Bonito.

Segundo o site Jardim MS News, na Pajero haviam três ocupantes e eles seguiam no sentido da pista para Maracaju, quando houve a colisão provocada pela condutora do Sonic, acompanhada de uma passageira, que não teria respeitado a preferência no trevo.

Com o impacto, a caminhonete rodou na pista e os dois veículos ficaram bastante danificados

Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados, apenas foi informado, conforme o site, que as pessoas apresentavam escoriações pelo corpo, sendo encaminhadas para os hospitais de Guia Lopes da Laguna e Jardim.

