Acidente faz carro pegar fogo e uma pessoa morre na MS-295 em Paranhos

Eberton Teles Menezes, de 35 anos, morreu em um gravíssimo acidente na tarde deste domingo (22) na MS-295, trecho entre as cidades de Paranhos e Amambai. O veículo em que ele estava, após se checar com outro automóvel, pegou fogo e ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do site A Gazeta News, um dos veículos ficou com a frente totalmente destruída, enquanto o carro em que estava Eberton, foi parar nas margens da rodovia e com o impacto, acabou pegando fogo.

Ainda conforme o site, houve várias pessoas feridas e que foram socorridas para as unidades hospitalares e de saúde.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e vão apurar as circunstâncias que levaram os dois veículos colidirem.

A Prefeitura Municipal de Paranhos publicou uma mensagem de luto e pesar para a família de Eberton.

Deixe seu Comentário

Leia Também