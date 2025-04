Acidente na BR-267 mata um e deixa feridos, entre eles uma criança

Uma colisão entre um Chevrolet Celta e um caminhão prancha, na manhã deste domingo (13), na BR-267, na região de Nova Alvorada do Sul, resultou na morte de uma pessoa e deixou, pelo menos, três vítimas em estado grave. Entre os feridos, está uma criança. Esse já é o segundo acidente na rodovia neste final de semana.

Conforme o site Alvorada Informa, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local prestando atendimento. Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), que passava pela rodovia, também auxiliou no socorro.

As vítimas feridas foram levadas ao Hospital Municipal Francisca Ortega. Devido à gravidade da situação, foi necessário o pedido de uma ambulância extra para reforçar o atendimento.

O trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos da rodovia. A PRF atua para tentar liberar parte da pista. A Polícia Civil e a perícia técnica devem ser acionadas para investigar as causas do acidente.

Este já é o segundo acidente com vítima fatal na rodovia, neste sábado uma jovem de 25 anos também perdeu a vida em uma colisão com um caminhão.

