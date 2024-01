Acidente termina com um morto e seis feridos em Corumbá

Um homem morreu e outras três seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após um acidente, envolvendo três carros, acontecer na madrugada deste domingo (21), no centro de Corumbá. As informações são do Dourados News.

O acidente aconteceu entre o cruzamento das ruas Pôrto Carrero e Tiradentes. Segundo testemunhas, apesar da sinalização no local, é comum motoristas não respeitarem as placas durante a madrugada.

Logo após o acidente, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. Ao chegarem no loca, se depararam com as vítimas, dois homens, quatro mulheres e uma criança, inconscientes.

Eles foram levados até um hospital, mas o homem não resistiu e faleceu sob cuidados médicos. O quadro de saúde dos demais é considerado grave.

