Acusado de assediar mulher, jovem é espancado por trio em Jardim

Durante a madrugada desta quinta-feira (1°), um jovem, de 22 anos, foi acusado de assediar uma mulher, de 30 anos, com toques nas nádegas e foi brutalmente espanco por pelo menos três pessoas, na Praça do Encontro, em Jardim.

Informações divulgadas pelo portal Jardim MS News, apontam que a confusão teve início após a mulher denunciar que ela foi assediada logo após ir ao banheiro e enquanto estava sozinha, viu o jovem tocar em suas nádegas.

Ela contou para a situação para o namorado e os irmão que estavam no local e todos foram tirar satisfação com o jovem, iniciando a confusão e as agressões. Houve uma briga generalizada com trocas de socos e chutes.

O jovem desmaiou durante as agressões e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado até o hospital e depois recebeu alta médica.

A Polícia Militar conseguiu identificar um dos agressores, de 22 anos, que foi detido em flagrante. Os demais foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

