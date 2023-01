Acusado de homicídio por briga de aposta em bar é preso em Rio Brilhante

A Polícia Civil prendeu um homem identificado como Efraim, na tarde dessa terça-feira (24) em Rio Brilhante, ele é o principal suspeito de matar Nivaldo Vieira dos Santos, 55 anos, no sábado passado (21), por causa de uma briga de aposta de sinuca em um bar do município.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, a prisão aconteceu por força de mandado de prisão no momento em que Efraim se apresentava na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

Efraim e Nivaldo jogavam sinuca em um bar localizado na rua Maria de Jesus Cerveira, no bairro Morada do Sol, no sábado, ambos bebendo, quando houve a discussão entre a vítima e Efraim devido a uma aposta com uma terceria pessoa.

Nivaldo teria sido retirado a força do do bar por Efraim e morto com uma facada que atingiu a artéria carótida na altura do pescoço, ainda de acordo com informações do Rio Brilhante em Tempo Real. A faca usada para desferir os golpes na vítima não foi localizada.



