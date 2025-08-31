Menu
Acusado de homicídios é assassinado com 15 golpes de faca em Dourados

Amigo que estava na residência conseguiu escapar da morte, pois se trancou em um dos cômodos da casa

31 agosto 2025 - 13h15Luiz Vinicius
Homem foi morto a facadasHomem foi morto a facadas   (Ligado na Notícia)

Maycon Nunes dos Santos, de 36 anos, foi assassinado a facadas na residência de um amigo, onde estava morando recentemente, no Residencial Harrison de Figueiredo, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite deste sábado (30).

O amigo em questão escapou de ser assassinado, pois se trancou em um dos cômodos da residência, mesmo com o suspeito ordenando que ele saísse.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, testemunhas viram que pelo menos três indivíduos chegaram de bicicleta à residência e foram diretamente para cima de Maycon, que estava no quintal da residência.

Ele foi atingido por pelo menos 15 golpes de faca, sendo na região do pescoço e nas costas. A vítima ficou caída entre o portão e a casa, não resistindo e falecendo no local.

Ainda conforme o site local, Maycon dos Santos era acusado de três homicídios e chegou a confessar que cometeu os crimes em datas diferentes, no ano de 2013.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para apurar se o crime pode ter relação com a ficha do assassinado.

