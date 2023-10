Acusado de matar ex-companheira se entrega após um mês em Aparecida do Taboado

Adeu Nunes, de 49 anos, acusado de matar sua ex-companheira Mirele Conceição de Oliveira, de 35 anos, com golpes de facão, se entregou para a polícia acompanhado de um advogado na tarde desta terça-feira (24), em Aparecida do Taboado. Ele estava há um mês foragido.

Como já havia um mandado de prisão preventiva expedido contra o suspeito, Nunes foi encaminhado para um presídio e ficará à disposição da Justiça para os próximos passos do processo.

A principal suspeita em relação ao crime, que aconteceu na noite do dia 23 de setembro, é que Adeu não aceitava o término do relacionamento. Dessa forma, no dia do ataque, ele ficou aguardando a chegada da vítima no portão de sua casa.

Mirele chegou acompanhada do seu filho, de 10 anos, e mesmo na companhia da criança, o ex-companheiro desferiu vários golpes de faca contra a mulher.

Conforme informações do site RCN 67, uma vizinha viu o momento em que a vítima foi atacada pelo homem. Após ser flagrado, o autor montou em uma moto e fugiu, deixando a mulher agonizando na frente do filho pequeno.

Deixe seu Comentário

Leia Também