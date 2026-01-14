Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular

A Justiça de São Gabriel do Oeste determinou que o réu Paulo Ricardo Almi será julgado pelo Tribunal do Júri pelo homicídio de Adriano Alves Farias, de 40 anos, morto a facadas em 1º de janeiro de 2025, por volta das 15h.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcus Abreu de Magalhães, que manteve a prisão preventiva do acusado e não identificou elementos que justificassem eventual absolvição. A vítima, Adriano Alves Farias, era de Campo Grande.

Segundo o magistrado, embora o réu alegue ter agido para repelir uma suposta agressão injusta, a prova oral colhida durante a investigação aponta para dinâmicas distintas, que precisam ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

O juiz ainda manteve a qualificadora do homicídio por motivo fútil, considerando que, segundo o interrogatório do réu, o crime teria sido provocado por um desentendimento banal. Essa qualificadora pode agravar a pena caso o acusado seja condenado.

Da decisão cabe interposição de recurso, o que poderá postergar o julgamento perante o Tribunal do Júri. Na ausência de recurso dentro do prazo legal, o juiz deverá designar a data para a realização do julgamento.

