Acusado de matar rapaz a facadas em frente a casa noturna Ã© preso em Dourados

Danilo Lima Ribeiro, de 29 anos, foi preso durante a segunda-feira (18) após ser acusado de assassinar João Paulo Reginaldo de Souza, de 29 anos, com vários golpes de faca na saída de uma casa noturna, na rua Natal com a Avenida Marcelino Pires, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito se apresentou na companhia de um advogado e permaneceu em silêncio a todo momento. Durante as investigações do SIG (Setor de Investigações Gerais), os dois homens estavam consumindo bebida alcoólica na boate e tiveram um desentendimento, quando começaram a brigar.

Funcionárias do estabelecimento retiraram os dois indivíduos do local, mas a briga continuou do lado de fora, quando Danilo se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra João, que caiu e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada do socorro, segundo o site Ligado na Notícia.

O crime aconteceu na quarta-feira (13), quando o corpo de João Paulo foi encontrado por algumas pessoas na frente do estabelecimento.

Ao lado do corpo, ainda segundo o site local, foram encontrados objetos como lâmina de faca, estojo de maquiagem e escova de cabelo com sangue, além de uma carteira de cigarros e um celular, com um cartão no nome da vítima.

O rapaz recebeu golpes de faca na perna, um na região da testa, um no olho e três na região da axila esquerda.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também