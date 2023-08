Acusados de participar de assassinato de médico são trazidos para Dourados

Durante a madrugada desta terça-feira (8), a Polícia Civil trouxe o grupo acusado de participar do assassinato do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos. Eles foram presos na cidade de Pará de Minas, em Minas Gerais, e foram trazidos para Dourados em meio a operação da polícia na segunda-feira (7).

Os quatro envolvidos foram identificados como Gustavo Kenedi Teixeira, Keven Rangel Barbosa, Guilherme Augusto Santana e Bruna Nathália de Paiva.

Além da Polícia Civil de Dourados, colaborou na operação, a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Detalhes sobre a operação e a morte de Gabriel serão divulgados ao longo desta terça-feira pelo delegado Erasmo Cubas, titular do SIG (Setor de Investigações Gerais).

Gabriel Paschoal foi encontrado morto em uma residência com as mãos e os pés amarrados na última quinta-feira (3). A morte foi provocada por estrangulamento e os peritos encontraram uma lesão na parte anterior ao pescoço, conforme a análise feita pela equipe da perícia e papiloscopistas da Polícia Civil.

Ele atuava na Cassems, Hospital da Vida e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Sua última aparição foi no dia 26 de julho, quando ele cumpriu o plantão e inclusive, a roupa que estava em seu corpo, no dia do achado, era a mesma usada no serviço.

A Polícia Civil também acredita que Gabriel tenha sido atraído para uma emboscada, pois foi chamado para a residência e no dia do crime, teria chegado sozinho em seu veículo, que permaneceu estacionado na frente do imóvel.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também