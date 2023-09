Adolescente corre com faca na mão e tenta matar irmão em Chapadão do Sul

Uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida na noite de terça-feira (19) em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande, após correr com uma faca na mão atrás do seu irmão, de 19 anos, na tentativa de matá-lo.

Segundo informações da Polícia Militar, o irmão conseguiu aproveitar um descuido por parte da irmã e conseguiu pegar a faca de suas mãos e arremessar para longe.

A garota foi contida por populares que disseram que a menina estava com um comportamento agressivo. Ela estava correndo atrás do seu irmão dizendo que iria matá-lo.

Apesar do corre-corre, ninguém ficou ferido com a situação e a faca foi apreendida pelos militares.

A adolescente foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul para as providências necessárias.

