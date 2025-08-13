Adolescente sofre acidente de bicicleta e morre a caminho do hospital em Três Lagoas

O adolescente Gabriel Costa Lima, de 13 anos, morreu nesta segunda-feira (11), em decorrência de um acidente de trânsito que sofreu enquanto estava de bicicleta, na cidade de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.
O garoto chegou a ser socorrido, onde foi diagnosticado com um traumatismo craniano, mas mesmo com o aparato dos socorristas, ele sofreu uma parada cardíaca a caminho do hospital e não resistiu.
A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades até o momento.
Segundo o site Hoje Mais, a família decidiu doar os órgãos de Gabriel Costa.
O velório começou na noite desta terça-feira (12) e o sepultamento do adolescente acontece na manhã desta quarta-feira (13).Reportar Erro
