Adolescente sofre acidente de bicicleta e morre a caminho do hospital em Três Lagoas

Garoto sofreu um traumatismo craniano; família decidiu doar os órgãos de Gabriel Costa Lima

13 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiuGabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu   (Reprodução/Hoje Mais)

O adolescente Gabriel Costa Lima, de 13 anos, morreu nesta segunda-feira (11), em decorrência de um acidente de trânsito que sofreu enquanto estava de bicicleta, na cidade de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O garoto chegou a ser socorrido, onde foi diagnosticado com um traumatismo craniano, mas mesmo com o aparato dos socorristas, ele sofreu uma parada cardíaca a caminho do hospital e não resistiu.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades até o momento.

Segundo o site Hoje Mais, a família decidiu doar os órgãos de Gabriel Costa.

O velório começou na noite desta terça-feira (12) e o sepultamento do adolescente acontece na manhã desta quarta-feira (13).

