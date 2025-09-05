Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu; adolescente já possui histórico de atos infracionais, segundo a Polícia

05 setembro 2025 - 12h37Vinícius Santos com informações da PCMS
Foto: Ilustrativa / Foto: Ilustrativa /   (Polícia Civil/PCMS)

A Polícia Civil de Juti apreendeu em flagrante, na quarta-feira (3), um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Conforme as apurações, o caso ocorreu por volta das 17h10, na Avenida México, no centro da cidade.

A vítima, identificada como Aparecido Gomes, de 38 anos, consumia bebida alcoólica com o adolescente quando, após um desentendimento por motivo fútil, foi atingida por um golpe de faca no tórax.

Aparecido foi socorrido ao Hospital Santa Luzia e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Naviraí, onde permaneceu internado até a manhã de quinta-feira (4), quando não resistiu aos ferimentos e morreu.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil realizaram diligências na região e localizaram o adolescente em tentativa de fuga, efetuando a apreensão em flagrante. Segundo a polícia, o jovem já possui registros de outros atos infracionais análogos a lesões corporais, furtos e tráfico de drogas, cometidos em Juti e Amambai.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima morreu com fios próximos ao corpo
Interior
Homem morre vítima de choque elétrico ao mexer em geladeira em Batayporã
Carnes estavam impróprias e em desacordo das leis
Interior
Donos de açougues são presos por venda de carnes irregulares em Bandeirantes
Atendimentos em Porto Murtinho (MS) -
Interior
União firma acordo para facilitar acesso a benefícios do INSS a indígenas em MS
Fórum de Dourados -
Interior
TJMS entrega Fórum de Dourados após reforma de R$ 2,57 milhões
Mercadorias apreendidas na ação
Interior
Muambeiros são presos com mais de R$ 600 mil em produtos ilegais em Dourados
Dayane não resistiu e morreu no hospital
Interior
Mulher ferida a tiros pelo marido morre após 77 dias internada na Capital
Novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju -
Interior
TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões
Caso aconteceu em Coxim
Interior
Por videochamada, filha descobre que mãe era agredida e mantida em cárcere em Coxim
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Interior
Homem com lesão no pescoço é encontrado morto em porta-malas de carro em Ponta Porã
Felino foi encaminhado para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal
Interior
JD1TV: Ferida e acuada, jaguatirica é resgatada em 'mini operação' em Corumbá

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor