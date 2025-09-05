Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti

A Polícia Civil de Juti apreendeu em flagrante, na quarta-feira (3), um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Conforme as apurações, o caso ocorreu por volta das 17h10, na Avenida México, no centro da cidade.

A vítima, identificada como Aparecido Gomes, de 38 anos, consumia bebida alcoólica com o adolescente quando, após um desentendimento por motivo fútil, foi atingida por um golpe de faca no tórax.

Aparecido foi socorrido ao Hospital Santa Luzia e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Naviraí, onde permaneceu internado até a manhã de quinta-feira (4), quando não resistiu aos ferimentos e morreu.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil realizaram diligências na região e localizaram o adolescente em tentativa de fuga, efetuando a apreensão em flagrante. Segundo a polícia, o jovem já possui registros de outros atos infracionais análogos a lesões corporais, furtos e tráfico de drogas, cometidos em Juti e Amambai.

