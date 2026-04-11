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Adolescente de 17 anos é suspeito de matar homem a facadas em Deodápolis

Conforme relato do menor aos policiais, ele teria entrado em vias de fato com a vítima após o homem invadir a residência em uma área do município

11 abril 2026 - 14h51Vinícius Santos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: IlustrativaCaso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa  

Um adolescente de 17 anos é suspeito de ter matado um homem com golpes de faca na madrugada deste sábado (11), no município de Deodápolis. O menor foi localizado e levado para a delegacia da cidade.

De acordo com relato do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia uma pessoa caída ao solo em frente a um frigorífico. A comunicação teria sido feita por uma pessoa não identificada.

Diante da situação, socorristas do hospital do município foram acionados e se deslocaram até o local. A vítima foi encontrada ainda com vida, caída na parte interna do pátio do frigorífico, apresentando um ferimento perfurocortante no lado esquerdo do pescoço.

Após o resgate e as tentativas de primeiros socorros, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Segundo o registro policial, o homem não pôde ser identificado naquele momento, pois não portava documentos.

Durante diligências, policiais foram até o frigorífico e colheram informações com testemunhas. Uma delas relatou ter ouvido gritos vindos da rodovia e, em seguida, visto um indivíduo correndo em sua direção, que teria caído ao solo momentos depois.

No local, policiais militares, juntamente com o perito, realizaram buscas seguindo os rastros de sangue deixados pela vítima, que levaram até uma propriedade vizinha. No local, foi identificado o suspeito, um adolescente de 17 anos.

Conforme relato do menor aos policiais, ele teria entrado em vias de fato com a vítima após o homem invadir a residência. O adolescente e as testemunhas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis para continuidade da ocorrência e registro do caso.

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