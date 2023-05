Adolescente de 17 anos morre em duplo acidente em rodovia de Dourados

Uma adolescente, identificada como Letícia Mioto Cavalheiro, de 17 anos, morreu na noite deste domingo (30), após um duplo acidente na MS-270, entre Dourados e o distrito de Itahum. Ela estava como passageira de um Volkswagen Fox, que seguia para uma lanchonete no distrito.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima estava acompanhada de dois rapazes que ficaram feridos, mas sem gravidade.

Ainda conforme o site, o Fox seguia pela rodovia para uma lanchonete no distrito, quando um Volkswagen Voyage, de cor prata, colidiu na traseira do Fox, que acabou rodando na pista e parando na contramão, quando atingiu frontalmente uma carreta que vinha no sentido de Itahum para Dourados.

O condutor do Voyage, logo após o carro sair da pista e parar nas margens da rodovia, fugiu do local. No veículo foram encontradas latas de cerveja.

Letícia, logo após o acidente, ficou presa nas ferragens, tendo a necessidade do Corpo de Bombeiros usar os equipamentos necessários para fazer a retirada do corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local também e constatou o óbito.

O caso seguirá em investigação. Além da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a Perícia Científica também esteve no local do acidente.

