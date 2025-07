Adolescente mata e esquarteja padrasto ao defender mãe de agressões em Dourados

Adolescente, de 17 anos, foi apreendido em flagrante por matar e esquartejar o corpo do padrasto Clanderson Vilhalva Arce, de 28 anos, na comunidade Nhu Porã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (30).

O crime aconteceu após o garoto perceber uma discussão envolvendo a mãe, de 57 anos, e o padrasto, e notar que o homem passou a agredir a mulher - Clanderson estaria embriagado no momento dos fatos.

Para defender a mãe, o adolescente entrou em luta corporal com o padrasto e logo na sequência, se apossou de um machado que teria comprado para trabalhar, mas que também estava pensando em usar para se defender das ameaças que já teriam acontecido por parte de Vilhalva.

Ao site Dourados News, o adolescente contou que não se lembra quantos golpes de machado deu, mas citou que o primeiro chegou a cortar o pescoço do padrasto. O homem teve a cabeça decapitada, braços e pernas também separadas do corpo durante os golpes de machado que recebeu por parte do adolescente.

Ainda conforme o site local, o garoto disse que não está arrependido do crime e que mataria mais cem vezes se fosse preciso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

