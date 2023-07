Adolescente desaparece após ir à festa e mobiliza polícia em Taquarussu

A adolescente Geovana Souza Dias, de 15 anos, está desaparecida desde a noite de sábado (8), quando saiu para ir a uma festa na região central da cidade de Taquarussu - a 334 quilômetros de Campo Grande. O celular e a bicicleta que estavam com a garota foram encontrados em uma rua próxima ao evento.

Conforme o site Nova News, que relatou primeiramente o caso, a adolescente saiu de sua residência na região do Estádio Municipal e foi em direção ao endereço da festa para se encontrar com algumas amigas, mas ela não teria chegado ao evento.

Ao site local, a família explicou que o celular e a bicicleta de Geovana foram encontrados em uma rua, próximo à praça onde ocorria a festa, no entanto, ela não teria sido vista.

O desaparecimento acabou sendo registrado na Polícia Civil. Mas familiares decidiram realizar buscas e até publicar a situação na rede social para mobilizar outras pessoas, mas até o fim da tarde de domingo (9), nenhuma informação sobre o paradeiro havia sido obtida.

Segundo o site Nova News, as forças policiais também se mobilizaram na tentativa de encontrar a menina, porém, nada foi localizado. O delegado relatou ao site que "a Polícia Civil está apurando ocaso, mas, ainda não há informações concretas", disse.

Informações que possam levar ao paradeiro de Geovana Souza Dias podem ser repassadas à Polícia Civil pelo telefone (67) 9 9223-0178, ou à família pelo (67) 9 9839-1590, falar com Camila Marasmo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também