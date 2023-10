Adolescente desaparece no rio Taquari enquanto tomava banho e brincava em Coxim

No final da tarde desta quarta-feira (18), um adolescente, de 14 anos, desapareceu nas águas do Rio Taquari, em Coxim - a 266 quilômetros de Campo Grande, enquanto brincava e tomava banho. Quando houve o incidente, a vítima estava acompanhada de várias pessoas na praça do Flutuante.

Segundo informações do site Edição MS, testemunhas teriam afirmado para o Corpo de Bombeiros que visualizaram o garoto boiando e desaparecendo no rio.

Ainda conforme o site local, pessoas que estavam tomando banho teriam dito para o adolescente sair da água, porém ele teria ignorado os pedidos e continuou pelo rio.

As buscas iniciaram ainda no final da tarde pelos mergulhadores dos Bombeiros, mas logo foram suspensas por conta do anoitecer.

Os trabalhos retornaram pela manhã desta quinta-feira (19) e os militares tentam localizar o corpo do adolescente.

