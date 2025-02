Adolescente deu à luz sozinha em casa e abandonou bebê por inexperiência em MS

Saiba Mais Interior Recém-nascido é encontrado em terreno baldio de Aparecida do Taboado

Adolescente foi responsável por abandonar um recém-nascido em um terreno baldio, na tarde desta terça-feira (25), em Aparecida do Taboado - a 456 quilômetros de Campo Grande. Ela informou a polícia que fez o parto sozinha em casa.

O motivo do abandono seria o susto e a inexperiência. O bebê foi localizado no terreno que fica ruas Campos dos Palmares e Izabel Ramos da Rocha, no Residencial Pantanal.

Segundo o site RCN 67, o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Aparecida do Taboado tomou conhecimento do caso e logo agiu para tentar descobrir quem era a mãe e o motivo do abandono, encontrando a adolescente na residência onde tudo aconteceu.

Em depoimento na delegacia, a jovem disse que não sabia da gravidez e, ao dar a luz durante a manhã de terça-feira, decidiu por abandonar o filho devido ao susto e inexperiência, realizando o parto em casa, sozinha.

Inclusive, foi a própria adolescente que acionou o Corpo de Bombeiros, indicando onde estaria o recém-nascido e o entregando para os militares. O bebê precisou ser transferido para um hospital em Três Lagoas para continuar em observação.

A Polícia Civil segue investigando o caso e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação.

