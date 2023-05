Adolescente é agredida com marretadas pelo irmão e fica em estado grave em Dourados

Na madrugada deste sábado (13), uma adolescente, de 13 anos, foi socorrida em estado grave logo após sofrer agressões na cabeça com golpes de marreta, provocado pelo seu irmão, de 20 anos, que está foragido. O caso aconteceu na Aldeia Bororó, reserva indígena de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O fato teria acontecido por volta das 5h30 da manhã, quando a vítima dormia e o rapaz havia chegado na casa, invadindo o espaço e desferindo vários golpes contra a cabeça da adolescente, segundo informado pelo Dourados News.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, resgatando a vítima e encaminhando ela primeiramente para uma unidade de saúde, porém, devido aos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital da Vida.

Ainda conforme o site, a adolescente mora na casa de uma prima e foi abandonada pela mãe por ser portadora de necessidades especiais.

Guarda Municipal e Conselho Tutelar foram acionados para dar prosseguimento a ocorrência.

Ainda não há um motivo certo para a agressão, no entanto, a suspeita é que o irmão também não aceita a deficiência física da irmã.

