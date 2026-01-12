Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul

Um adolescente de 15 anos foi ameaçado de morte pelo próprio pai, de 42 anos, na madrugada desta segunda-feira (12/jan), em Nova Alvorada do Sul. A Polícia Militar foi acionada para atender à situação no bairro Maria de Lourdes.

Segundo informações da corporação, os policiais encontraram a mãe do adolescente, de 36 anos, que relatou ter se envolvido em uma discussão verbal com o suspeito após ambos ingerirem bebida alcoólica durante uma confraternização com amigos.

Durante a intervenção, o adolescente contendeu o suspeito em defesa da mãe, momento em que a mulher também precisou intervir. O jovem acabou fugindo do local ao ouvir ameaças de morte proferidas pelo pai.

Ainda segundo a mãe, o casal já havia passado por desentendimentos anteriormente, porém sem agressões físicas. Ela destacou que o suspeito apresenta comportamento agressivo quando consome álcool.

Após diligências, o suspeito, pai do adolescente, foi localizado escondido em um terreno baldio em frente à residência. Ele apresentava comportamento agitado, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como vias de fato no contexto de violência doméstica. As providências legais cabíveis foram adotadas.

