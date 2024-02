Adolescente é apreendido por abusar de prima de 5 anos em Bandeirantes

Adolescente, de 15 anos, foi apreendido durante a segunda-feira (5) sob a suspeita de ter abusado sexualmente de sua prima, de apenas 5 anos, enquanto brincava com ela em uma residência em Bandeirantes, a 69 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu enquanto eles brincavam, mas a situação de abuso ocorreu logo após a menina decidir ir tomar água, sendo que o primo o acompanhou e cometeu o ato libidinoso.

Momentos depois, segundo o site A Rota da Notícia, a vítima voltou reclamando de dores na barriga e com o short sujo de sangue, indagando para sua mãe que o primo havia estuprado ela.

A mãe procurou atendimento da polícia com auxílio do Conselho Tutelar e posteriormente procurou ajuda em uma unidade de saúde, onde a equipe médica prestou atendimento e medicando a vítima que estava com uma lesão nas partes íntimas.

O adolescente foi apreendido na residência e na delegacia, confirmou a versão de que estuprou a prima, alegando que teria tentado ter relações sexuais com penetração anal e vaginal na criança, mas que não conseguiu devido à idade dela.

O desenrolar do caso aguarda decisão judicial para saber se o adolescente será encaminhado para internação ou não.

Deixe seu Comentário

Leia Também