Adolescente é encontrado morto e com ferimentos pelo corpo em Anastácio

O adolescente Everton da Silva Antonelo, de 17 anos, foi encontrado morto durante o domingo (12) em uma estrada no Assentamento São Manoel, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava com alguns ferimentos pelo corpo, possivelmente de um acidente ou até mesmo de um crime.

Antes de ser encontrado morto, o garoto chegou a pedir ajuda ao gritar "meu deus, me ajuda", conforme o registro policial, palavras essa que teriam sido ouvidas por um proprietário de um sítio, mas que ele suspeitou que fosse alguém alcoolizado, como costuma acontecer.

Segundo o site A Princesinha News, o pai do adolescente disse que seu filho havia sido visto na noite de sábado.

Informações divulgadas pelo portal apontam que em determinado momento do achado do corpo, Everton estava com uma chave enrolada ao pescoço, mas quando as autoridades chegaram pelo local, não encontraram o objeto. Um segurança disse que uma motocicleta danificada e pertences haviam sido deixados em frente a portaria de um rancho.

A suspeita é que o adolescente tenha sofrido um acidente de trânsito, mas somente exames necroscópicos poderão definir a causa da morte.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Anastácio.

