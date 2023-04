Adolescente é espancado por estudante e fica em estado grave em Rio Brilhante

Um adolescente, de 15 anos, ficou em estado grave após ser violentamente espancado por um 'rival' de escola durante o início da noite desta terça-feira (25), em Rio Brilhante. O estudante precisou ser transferido com urgência para Dourados.

A suspeita é que ele tenha sido agredido após um desentendimento com um estudante da mesma escola, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real.

Ainda conforme o site, a vítima teria sido espancada logo após descer do ônibus e ir em direção para sua casa, mas possivelmente teria se encontrado com seu desafeto.

O motorista do ônibus explicou para o site que chegou a separar os dois estudantes ainda no ônibus, pois eles teriam se desentendido durante o trajeto.

A vítima precisou ser internada e entubada para melhores avaliações médicas em decorrências das agressões terem atingido sua cabeça.

A Polícia Militar acompanhou o caso e orientou a família.

