Adolescente é assassinado em 'tribunal do crime' por suposto namoro em Deodápolis

Adolescente, de 17 anos, identificado como Bruno Santana Ávalos, foi brutalmente assassinado durante a madrugada deste domingo (14) em Deodápolis, a 257 quilômetros de Campo Grande. Ele foi vítima do 'tribunal do crime', após estar supostamente se relacionando com a vítima de um dos autores do crime.

A Polícia Civil informou que o mandante do homicídio foi um homem, de 35 anos, pai da adolescente. Ele esteve na companhia do filho, irmão da menina, sobrinho e mais dois comparsas que agiram no meio da madrugada para sequestrar o garoto e atentar contra sua vida.

Eles foram identificados como Fabiano Alves, de 35 anos, Erick Henrique, de 21 anos, João Pedro, de 19 anos, Rafael Kennedi, de 19 anos, e Ryan Lucas, de 19 anos.

Informações divulgadas pela Polícia Civil, apontam que o pai da adolescente ficou inconformado com o suposto relacionamento e inventou que a menina teria sido estuprada pela vítima, reunindo assim, os quatro comparsas para armar o crime e executar Bruno.

Durante a madrugada de domingo, eles passaram na casa da vítima e o levaram para uma área rural próximo à cidade, onde cometeram o crime. O adolescente foi morto com várias facadas no coração e vários golpes no pescoço, provocando esgorjamento.

Pela manhã de domingo, uma segunda vítima que estava na posse dos criminosos, conseguiu ser liberado e rapidamente procurou ajuda da Polícia Civil, onde informou sobre o crime. Assim, equipes da Polícia Militar e Civil iniciaram as buscas e perseguição, conseguindo localizá-los horas após o crime brutal.

No momento da prisão, verificou-se que três eram egressos do sistema penitenciário. Na ocasião, todos os homens confessaram o crime e agora estão à disposição da justiça.

“ Trata-se de um crime bárbaro que comoveu a população do município, mas que teve uma resposta rápida e contundente das forças policiais que retiraram do convívio social indivíduos com alto grau de periculosidade. É preciso ressaltar a atuação das equipes da Policia Civil e Policia Militar que com grande capacidade profissional e técnica empenharam-se na rápida solução do crime”, ressaltou o delegado titular, Anderson Guedes de Farias.

Deixe seu Comentário

Leia Também