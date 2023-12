Adolescente é ferido com três tiros na noite de Natal em Corumbá

Adolescente, de 17 anos, foi ferido com pelo menos três tiros durante o início da noite deste domingo (24), véspera de Natal, na região de Paiaguás, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida com dois disparos na região do tórax e um no braço esquerdo.

Após algumas horas de deslocamento devido ao acesso ser pelo Pantanal, a equipe chegou ao local e encontrou o adolescente consciente e orientado. A vítima explicou que o suspeito do ataque fugiu logo após cometer o crime.

A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o adolescente e transportou a vítima até a região da Prainha do Porto Geral, onde posteriormente foi encaminhado para a unidade hospitalar na zona urbana de Corumbá.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e passou a ser investigado pelas autoridades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também