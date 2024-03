Adolescente é flagrado com simulacro de pistola em escola de Terenos

Interior Tentativa de sequestro de criança assusta mãe em Chapadão do Sul

As mães de todos os envolvidos foram chamadas e também estiveram na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Enquanto os militares conversavam com os professores e diretores, o adolescente fugiu da unidade escolar e foi capturado há quatro quadras da escola. Em sua versão, ele afirmou que levou o simulacro, pois estava sendo ameaçado por outros alunos.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que os diretores souberam da situação e acionaram a Polícia Militar para intervir na situação.

Adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (7), após ser flagrado com um simulacro de pistola e uma munição de calibre 22 dentro da sala de aula, em uma escola estadual da cidade.