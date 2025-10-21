Menu
Interior

Adolescente é morto a tiros por garoto de 15 anos em Nova Andradina

Suspeito, apreendido em flagrante, chegou a enterrar a arma usada no crime

21 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Casa onde aconteceu o crimeCasa onde aconteceu o crime   (Jornal da Nova)

O adolescente Vinícius de Souza Reis da Rosa, de 16 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante a noite desta segunda-feira, dia 20 de outubro, em uma residência no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito do crime, um garoto, de 15 anos, foi apreendido em flagrante pelo crime análogo a homicídio. Ele havia enterrado a arma usada no crime.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a vítima foi atingida na cabeça por um tiro de espingarda, calibre 32 e não resistiu, morrendo ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, porém, nada pode ser feito para reverter o quadro de Vinícius.

Durante as investigações da Polícia Civil, acompanhada da Polícia Científica, foi localizado a arma enterrada e o adolescente suspeito confessou o crime.

“O motivo do disparo, segundo o adolescente, seria o fato de ele ter apontado a arma para verificar se havia ou não munição”, explicou o delegado plantonista Felipe Davanso ao site local.

