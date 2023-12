Adolescente é morto com golpes de faca em Amambai e polícia investiga caso

Durante a manhã deste domingo (24), um adolescente, de 14 anos, foi morto com golpes de faca em Amambai - a 354 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil investiga o caso, pois um homem, ainda não identificado, também teria sido esfaqueado no ataque.

A principal suspeita até então é que o adolescente tenha supostamente cometido um furto a um comércio, na companhia desse homem que seria seu comparsa, o que teria ocasionado a revolta de um comerciante, apontado como suspeito do crime.

Segundo o site A Gazeta News, a situação evoluiu após o comerciante ter ameaçado a dupla de morte caso eles voltassem a praticar o furto no estabelecimento. Na investigação preliminar dos fatos, a polícia constatou que o adolescente e o comparsa furtaram mais uma vez o local, levando roupas e calçados.

O ato gerou revolta e o comerciante teria planejado uma possível vingança. Após o furto na noite de sábado (23), pela manhã de domingo, o suspeito foi até uma residência onde a dupla estava e armado com uma faca, aplicou golpes contra o adolescente e o homem.

A vítima tentou fugir, mas caiu no meio da rua e morreu. O comparsa, no entanto, mesmo esfaqueado, conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. O comerciante, principal suspeito, teria utilizado uma motocicleta para fugir do local e também ainda não foi localizado pelas autoridades para prestar esclarecimentos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também