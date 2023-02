Adolescente é morto com quatro tiros em Dourados

Renan Rodrigues Martinez, de 16 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros na noite de sábado (18) na rua Abílio de Matos Pedroso, no Jardim Novo Horizonte, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava andando de bicicleta quando foi atingido com dois tiros no abdômen, um na cabeça e outro na lateral da costela.

Ainda segundo o site, a mãe da vítima relatou que o filho estava em casa, quando um amigo o chamou para sair, mas informou não saber se ele estaria sofrendo ameaças de alguém.

Testemunhas ouviram pelo menos quatro disparos, mas não viram quem teria sido o autor dos disparos. No local, a polícia encontrou cápsulas que podem ser de pistola de 9 milímetros.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local apurando todos os detalhes da ocorrência.

