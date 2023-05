Adolescente é torturada pela prima e tem cabeça cortada com agressões em Rio Brilhante

A Polícia Civil de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, está investigando o caso de tortura contra uma adolescente, de 12 anos, provocado pela própria prima, que não teve a identificação revelada. O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar e chegou ao conhecimento das autoridades nesta quarta-feira (10).

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a prática de tortura e agressões estava sendo feita pela prima, formada em medicina, mas que atualmente não exerce a profissão.

Ainda segundo o site, a menina sofreu vários episódios de violência e em um deles, ela teve um corte na cabeça. A prima decidiu costurar o local, fazendo uma sutura, sem encaminhar a vítima para uma unidade de saúde.

A delegada Daniele Felismino informou ao site que a adolescente foi retirada do convívio da prima e entregue para outros familiares.

"Registramos o caso como Tortura, Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, mediante violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Agora vamos ouvir a suspeita da agressão e possivelmente outras pessoas".

A adolescente tinha outras marcas pelo corpo. Outro ponto da investigação é saber se a suspeita já concluiu ou continua cursando medicina.

