Adolescente em estado grave é levada para Capital após acidente em Chapadão do Sul

Adolescente, de 16 anos, foi socorrida em estado grave na manhã deste sábado (26) e transferida para Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Mato Grosso do Sul com Santa Catarina, em Chapadão do Sul. A colisão envolveu uma motocicleta e uma van.

Na motocicleta estava uma pessoa adulta, enquanto na garupa estava a adolescente, que sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrida em estado crítico, chegando a ficar inconsciente.

Segundo o site O Correio News, a garota deu entrada na unidade hospitalar com quadro de traumatismo cranioencefálico severo com afundamento de crânio, além de trauma torácico.

Foram 30 minutos de reanimação na garota e isso ajudou na estabilização clínica da vítima. Após a recuperação dos sinais vitais, ela foi intubada e transferida para Campo Grande no sistema 'vaga zero'.

Ainda conforme o site, a motocicleta fazia a travessia do cruzamento vindo pela Avenida Santa Catarina, quando a van cruzou pela Avenida Mato Grosso, atingindo a motocicleta.

As circunstâncias exatas da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades policiais locais para determinar as responsabilidades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também