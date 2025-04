Adolescente morre afogado ao tentar atravessar represa em Paraíso das Águas

Foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (14), o corpo do adolescente Igor Gabriel Laurindo, de 17 anos, que se afogou em uma represa numa fazenda do distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, com auxílio de mergulhadores de Três Lagoas, estiveram concentrados nas buscas desde a tarde de domingo (13), quando eles receberam a informação do afogamento do adolescente.

Segundo o site O Correio News, Igor estava acompanhado de amigos e tentou atravessar a represa a nado, quando submergiu e não retornou à superfície, causando estranheza nos colegas.

Pela manhã desta segunda, o corpo foi localizado e familiares e amigos que acompanhavam o resgate, ficaram arrasados com a notícia. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Costa Rica.

Igor Gabriel Laurindo estudava na Escola Municipal Avó Neguinha, em Pouso Alto. Ele residia com a mãe e o padrasto na Fazenda Filomena.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também