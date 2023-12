Adolescente morre afogado após nadar em rio de Costa Rica

O adolescente Everton Nogueira Saldanha, de 15 anos, morreu afogado enquanto nadava na companhia de amigos no rio Sucuriú, em Costa Rica - a 335 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima estava desaparecido desde domingo (24) e foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25).

Segundo informações do jornalista Ed Júnior, da Rádio Cidade FM, Everton estava nas margens do rio quando entrou para nadar com outros colegas.

Porém, conforme o jornalista, o "adolescente banhava a cerca de 60 metros acima da ponte" e em determinado momento teria se afogado e desaparecido nas águas do rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo iniciou as buscas ainda pelo domingo.

Contudo, o corpo foi encontrado somente na manhã desta segunda-feira após algumas horas de busca. Os militares ficaram no local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e seria posteriormente liberado para velório e sepultamento da família.

