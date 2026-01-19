Menu
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário

Ele estava acompanhado do irmão menor, resgatado por populares

19 janeiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius
Vítima foi encontrada a 20 metros das margens do rioVítima foi encontrada a 20 metros das margens do rio   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Adolescente, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, dia 18, enquanto tomava banho de rio na região do Porto Geral de Ladário, a 438 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava na companhia do irmão, um garoto, de 15 anos, que também havia se afogado, mas foi socorrido por populares que estavam próximos.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, mergulhadores foram acionados e encontraram o adolescente a 20 metros da margem do rio Paraguai.

Foram feitas manobras de reanimação por 50 minutos com apoio dos socorristas do SAMU, contudo, nada pode ser feito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe.

