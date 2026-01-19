Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário

Adolescente, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, dia 18, enquanto tomava banho de rio na região do Porto Geral de Ladário, a 438 quilômetros de Campo Grande.
Ele estava na companhia do irmão, um garoto, de 15 anos, que também havia se afogado, mas foi socorrido por populares que estavam próximos.
Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, mergulhadores foram acionados e encontraram o adolescente a 20 metros da margem do rio Paraguai.
Foram feitas manobras de reanimação por 50 minutos com apoio dos socorristas do SAMU, contudo, nada pode ser feito.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe.
