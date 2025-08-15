Adolescente morre após brigar com irmão mais velho em fazenda de Corumbá

Adolescente, de 15 anos, morreu em razão de uma briga com o irmão mais velho, de 18 anos, na noite desta quinta-feira (14), em uma propriedade rural, na região do Paiaguás, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A informação foi publicada pelo jornalista De Paula News nas redes sociais. Eles chegaram a brigar e trocar agressões antes da morte do garoto.

Conforme divulgado, o menor estava jogando no celular acompanhado da irmã, quando a garota contou à mãe que havia sido agredida pelo irmão. Intervindo na situação, o jovem relatou que se o episódio se repetisse, o adolescente teria que "se ver com ele".

A frase fez com que os dois entrassem em luta corporal e minutos depois, o adolescente alegou que havia levado um golpe na cabeça do irmão. O jovem disse que não queria machucá-lo gravemente, apenas "dar um susto" para que ele não agredisse mais a irmã.

Ele chegou a pedir desculpas ao irmão, dizendo que não era a intenção machucá-lo. Porém, o adolescente começou a passar mal e apresentou afundamento de crânio, inchaço no lado direito da cabeça, episódios de vômitos, fortes dores e convulsões.

O padrasto do garoto tentou reanimá-lo e comunicou o proprietário da fazenda, que chegou a providenciar um avião para levá-lo até a zona urbana de Corumbá, no entanto, a vítima não resistiu e morreu por volta das 1h30 da madrugada desta sexta-feira (15).

Ainda conforme o jornalista, a mãe relatou que o irmão mais velho manifestou intenção de se apresentar à polícia para esclarecer os fatos, contudo, não conseguiu embarcar no avião devido a lotação.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também