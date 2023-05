Adolescente morre após cair de moto e ser atropelado por carro em Ponta Porã

Morreu no final da noite deste domingo (28), Matheus Henrique Ajala Numez, de 16 anos, após ser atropelado por um veículo de passeio assim que caiu de sua motocicleta, na rodovia BR-463, na saída da cidade de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pelo site Dourados News, o adolescente estava pilotando uma Honda Biz, com placas do Paraguai, e seguia no sentido para o distrito de Sanga Puitã, mas em determinado momento acabou caindo, após perder o controle da direção e colidir contra o guia de meio fio.

Um Fiat Toro, conduzido por um rapaz, de 28 anos, passava pelo local e acabou atropelando o adolescente, que estava caído na rodovia. O socorro chegou a ser acionado, mas Matheus faleceu antes da chegada das equipes.

Com o acidente, o carro acabou saindo da pista da BR-463. O motorista apresentou ferimentos leves, onde foi encaminhado para um hospital da cidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

