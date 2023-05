Adolescente morre após motocicleta bater em poste ao sair da festa da linguiça

Adolescente de 16 anos, identificado como Jonathan Lemes dos Santos, morreu neste fim de semana, após perder o controle da motocicleta que pilotava, e bater em um poste de energia elétrica. O acidente aconteceu após ele sair da Festa da Linguiça em Maracaju, a 142 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Jornal Sidrolândia News, a honda biz era pilotava por um jovem de 18 anos, que em determinado trecho do caminho ao sair do Parque de Exposição, passou a motocicleta para o adolescente.

O menino perdeu o controle, bateu no poste e morreu na hora. Já o responsável pela moto, que estava na garupa, sofreu apenas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

