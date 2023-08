Adolescente morre após ser atropelado por van em Bataguassu

João Vitor Ferracine, de 17 anos, morreu durante esse final de semana, após ser atropelado por uma van, de modelo Citroën, na cidade de Bataguassu. Ele estava na companhia de um amigo, em outra bicicleta, que não foi atingido.

Com o impacto da colisão, a bicicleta do adolescente ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por alguns metros.

João Vitor chegou a ser socorrido por equipes de socorro da cidade. Conforme o site Jornal Cenário MS, exames apontaram pneumotórax hipertensivo, lesão na traqueia e hemotórax.

Ele chegou a dar entrada na Santa Casa de Bataguassu, mas morreu momentos depois em virtude dos graves ferimentos sofridos.

Ainda segundo o site, a mãe do adolescente explicou que o acidente aconteceu cerca de 20 minutos após João sair de sua residência.

Deixe seu Comentário

Leia Também